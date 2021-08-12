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Düğünler mobilyacıları sevindirdi Mobilya sektörü ikinci yarı hedefine tatil sonrası ulaşacak

İHA

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, pandemi sonrası patlayan düğünlerin mobilya sektörünü canlandırdığını söyledi.

Düğünler mobilyacıları sevindirdi Mobilya sektörü ikinci yarı hedefine tatil sonrası ulaşacak

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, pandemi sonrası patlayan düğünlerin mobilya sektörünü canlandırdığını söyledi.
2021 yılı sonuna kadar yurt içinde perakende satışta 70 milyar TL’lik hedefe ulaşmak istediklerini belirten Mustafa Balcı, “Yılın ikinci yarısında olduğumuz bu süreçte, tatil sezonunun da devam etmesi nedeniyle kısmen daha sakin bir dönem yaşıyoruz. Ancak yeni eğitim döneminin başlayacağı Eylül döneminde oluşacak talep yoğunluğu için de çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” diye konuştu. İhracat gündemine de değinen MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Yaşanılan tüm zorluklara rağmen üretimin aralıksız devam ettiği mobilya sektörümüzde firmaların yüzde 50’si ihracata yönelmiş durumda. Yılın ilk yarısında 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşirken, haziran ayında ise 387 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi. Başkan Balcı ayrıca: “Pandemi, kullanıcıların mobilyada satın alma alışkanlıklarını da değiştirdi. Evde geçirilen zamanın daha fazla artması ve uzaktan çalışma ile uzaktan eğitim modelinin dünya genelinde uygulandığı bu süreçte; oturma odası takımları, yemek odası takımları ve çocuk odası mobilyaları ihracatta daha çok talep edilmeye başladı. Bu doğrultuda genel tabloya bakarak yılın geri kalanında 2 milyar dolarlık daha ihracat gerçekleştirerek 2021 sonunda 4 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz” diye konuştu.
“Zamlar tüketicinin cebine de yansıyor”
Mustafa Balcı, mobilya sektörünün içinde bulunduğu meselelere de işaret ederek, “Mobilya sanayimizin önü çok açık, ham madde konusunda yaşadığımız sorunlar son olarak ticaret bakanlığımızın devreye girmesiyle azalmaya başladı. Ancak MDF, sünger, cam, kumaş, sunta ve sanayide kullanılan gibi ham madde fiyatlarında yaşanan artışların üreticinin satış rakamlarına mecburen yansıdı” dedi.
“Sektörde her zam aslında doğrudan tüketicinin cebine yansıyor” diye ifade eden Mustafa Balcı, “ Son olarak gelen elektrik zamlarıyla ilgili ise, “Yeni kurulan OSB’ler elektriği kendi içlerinde dağıtım sağlayabiliyor böylece yüzde 40’a varan oranda bir avantaj kazanmış oluyor. Bu durum mobilya sanayisinde rekabeti olumsuz etkiliyor. Türkiye’de 360’a yakın OSB var. 25 taneye yakını ıslahtan geldiği için elektrik dağıtım izni yok. OSB’nin kurulma gayesi de zaten sanayicinin elini güçlendirmek için olduğu için bu avantajdan ıslah olan OSB’ler yararlanamıyorlar” dedi. “Sektörde işçi konusunda sıkıntı yaşanıyor” diye belirten MOSDER Başkanı Balcı “Asgari ücretli çalışanın vergi dilimine girmesi mobilya sektörünü zorlamaya başladı. Asgari ücretli işçilerin 24 bin TL’den sonra vergi dilimine girmesi nedeni ile çalışanlar mesaiye kalmak istemiyor. Çünkü mesaiye kalınca devlete ödeyeceği vergi miktarı yükseliyor. Bu oranın 24 bin yerine 44 bin TL’ye çıkarılması gerekiyor. Maalesef bu durum kurumsal firmalara zarar veriyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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