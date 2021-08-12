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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Huzur yolcuları’ Başkan Yılmaz’la buluştu

İHA

‘Huzur yolcuları’ Başkan Yılmaz’la buluştu

Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından topluma önderlik etmiş gönül insanlarının tanıtılması ve çevre şuuru oluşturulması maksadıyla düzenlenen ‘Eyüp Sultan’dan Hacı Bektaşi Veli’ye Huzur Yolculuğu’ İstanbul’dan başladı. Belirlenen güzergâh boyunca birçok şehre uğrayacak olan gençler, çevre bilincinin artırılması adına yaklaşık 800 kilometrelik yolculuğu bisiklet ile tamamlayacak. Rotaları boyunca uğrayacakları şehirlerde topluma önderlik etmiş gönül insanlarının kabirlerini ziyaret edecek olan gençler, fidan bağışları, çevre temizliği, huzur evleri ve sevgi evleri ziyaretleri gibi toplumsal görevler ve çalışmalara da imza atacak.
Yolculuklarının ilk gününde Bursa’ya uğrayarak, Aşık Yunus ve Emir Sultan Hazretleri’nin kabirlerini ziyaret eden Server gençleri, daha sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile buluştu. Server gençlerini Bursa’da ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, “En önemli yol gönülden gönüle giden yoldur. Sizler gönül yolunun izlerini sürüyorsunuz. Bizler mahallî idareciler olarak şehirler inşa ediyoruz. Ancak en büyük şehir insanın gönlüdür. Yüce Allah, insanın kalbini, gönlünü mesken tutar. Onun için gönüller inşa edemiyorsak, şehirler inşa etmenin bir faydası yok. Bursa maneviyatı yüksek, gönül erlerinin diyarı bir şehir. Bizler bu kente hizmet etmekten dolayı büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Gittiğiniz şehirlerdeki gönül erlerine bizlerin de selamlarını götürmenizi rica ediyorum. Hepinize kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum” diye konuştu.
Server Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden ekip lideri Zeki Taş ise, “Bursa’da olmaktan ve sizlerle buluşmaktan dolayı son derece mutluyuz. Misafirperverliği ve desteklerinden ötürü Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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