Acemler'de trafik düzenlemesi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Acemler Kavşağı Hayran CaddeOulu Cadde kesişiminde kazıdolgu, asfalt kaplama, alt yapı deplaseleri, bordür, kaldırım ve parke çalışmaları yapılacak. Bugün (perşembe) saat 12:30'dan itibaren yol aktarımı yapılacak. Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi'nden Acemler Kavşağı'na çıkış istikameti trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâh olarak Zübeyde Hanım Caddesi'nden U dönüşü yapılarak, Acemler Kavşağı ve Oulu Cadde kullanılabilecek.

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