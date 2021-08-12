Zehir tacirlerine jandarmadan operasyon

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Bursa’da yasadışı kenevir ektiği tespit edilen 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları doğrultusunda, kenevir ektiği tespit edilen E.A. ve O.A, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Baskın yapılan çiftlikte boyları 23 metreyi bulan 476 kök Hint keneviri, kurutulmaya bırakılmış 6 kilo 600 gram esrar, satışa hazır olarak paketlenmiş 140 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan E.A. ve O.A, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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