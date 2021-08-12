Nefes kesen tatbikat

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) işbirliğiyle yapılan deprem tatbikatı nefes kesti.

Deprem Haftası dolayısıyla Hikmet Şahin Kültürparkı içerisinde enkaz alanı oluşturuldu. Burada kurtarma çalışması yapılırken, depremle ilgili sergi de gerçekleştirildi. Tatbikatı Belediye Başkanı Alper Taban da takip etti. İNDAK ekibi, oluşturulan enkaz alanında arama kurtarma çalışması yaparken, çevredeki vatandaşlar da heyecanla çalışmaları takip etti. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair bilgilendirmelerin de yapıldığı tatbikatta, cansız mankenler enkaz altından kurtarıldı. Açılan sergi ise, hem ülkemizin ve şehrimizin deprem gerçeğini ortaya koydu, hem de vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağladı.

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