Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı hazırlıklarına başladı



Gürkan DURAL / BURSA (DHA) Bursa'ya 15 yıl sonra Kadınlar Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına başladı.

Başantrenörlüğe Aydın Uğuz´u getiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, sezonun ilk antrenmanını Büyükşehir Belediyesi Şahin Başol Spor Tesisleri´nde gerçekleştirdi. Anlaşma sağlanan yabancı oyuncuların çalışmalara daha sonra dahil olacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ilk olarak kondisyon artırıcı antrenmanlar yapacak. Ardından topla çalışmalara başlayacak Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, sezon başlayana kadar lige hazır hale gelecek.

Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını dileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Başantrenörü Aydın Uğuz, "İlk kez Süper Lig´de yer alacağız. Hem kulübümüzü hem şehrimizi ligde en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İlk olarak hedefimiz tabii ki Kadınlar Basketbol Süper Ligi´nde kalıcı olmak. Genç bir takımız. Bunun avantajını da kullanmak istiyoruz. Bunu değerlendirip güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz. Burada biz de tecrübemizi kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Bu arada antrenman sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Elif Akçay, teknik ekip ve oyunculara başarı dileğinde bulunurken, tatlı ikramında bulundu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-12 12:29:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.