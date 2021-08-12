Bursaspor-Adanaspor maçını hakem Onur Özütoprak yönetecek

TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak olan BursasporAdanaspor maçında hakem Onur Özütoprak düdük çalacak.
TFF 1. Lig’in ilk haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Buna göre Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda pazar akşamı saat 21.45’te oynanacak olan BursasporAdanaspor mücadelesinde tecrübeli hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Özütoprak'ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. Özütoprak yönetiminde bugüne kadar 3 maça çıkan Bursaspor, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Adanaspor ise 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de yenilgi ile sahada ayrıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.