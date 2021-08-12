Yazıevleri yeni konuklarını bekliyor

Nilüfer Belediyesi’nin yazar, şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacıları ağırladığı yazıevleri yeni konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü’nün yazar, şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacıları ev ortamında ağırlayarak çalışmalarını dingin bir atmosferde tamamlamalarına olanak sağlamak maksadıyla hayata geçirdiği yazıevleri yeni dönemde de konuklarını ağırlamaya devam edecek.

Hem tarihî, hem de doğal güzelliklere sahip Misi ve Gölyazı’da bulunan yazıevlerinde konaklamak isteyen yazar, şair, çevirmen, akademisyen, editör ve araştırmacılar başvuralarını ekim ayına kadar yapabilir. http://yazievleri.nilufer.bel.tr adresinden yapılacak başvurular ekim ayında yapılacak toplantıda değerlendirilecek. Değerlendirme sonrasında yazıevlerinde yeni dönem de başlayacak.

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