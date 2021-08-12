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Çavuşoğlu: “Mustafakemalpaşa’ya yatırımlarımız sürecek”

İHA

Çavuşoğlu: “Mustafakemalpaşa’ya yatırımlarımız sürecek”

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Mustafakemalpaşa’ya çıkarma yaptı. Çavuşoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın bu dönemde vizyon projelerini hayata geçireceğini ve ilçenin geleceği için önemli yatırımlara imza atılacağını kaydetti.
Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu tarafından karşılanan Çavuşoğlu, mahalle başkanları ile bir araya gelirken, ilçe esnafına da ziyarette bulundu. Tamamlanan, devam eden ve hedefteki projeler hakkında Kanar’dan bilgi alan Çavuşoğlu, ilçede yapılan icraatları yakından takip ettiklerini ve Kanar’a projelerin hayata geçirilmesi için destek verdiklerini ifade etti. Daha sonra demokrasinin uçbeyi mahalle muhtarları ile istişare toplantısında bir araya gelen Hakan Çavuşoğlu, Mehmet Kanar ile birlikte programa tam kadro katılan muhtarları dinleyerek taleplerini tek tek not aldı.
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, vatandaşların hizmetlere ulaşması için muhtarların önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, “Kapısını her açanın kafasını uzatıp gördüğü kişilerdir. Her derdinde her hüznünde ilk ulaştığın kişi muhtarlardır. Muhtarlar sokaktan almış oldukları ne varsa bilgi olarak, talep olarak, istek olarak bunu yukarıya ileten bizim için de çok önemli bir mekanizma bir makam, bir mevkidir. Sonuç itibariyle mahallelerinizdeki mücavirlersiniz. Hiçbir zaman için muhtarlarımızın bizim nazarımızda kıymeti düşmedi, değeri hafiflemedi hatta gün geçtikçe daha da fazla artmaya devam ediyor. Bunun temel göstergelerinden bir tanesi açıklıkla söyleyeyim bugün bünyemizde ne bir belediye meclisi ağırlanıyor ne de teşkilat mensubumuzdan herhangi birisi ağırlanıyor. Ağırlanan yegâne kesim, yegâne topluluk siz kıymetli muhtarlarımızdır. Dolayısıyla cumhurbaşkanımızın sizinle ilk elden ve ilk ağızdan ülkemizle ilgili beklenti ve talepleri duymak istemesi karşısında sizin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunuzu burada anlatmama da lüzum yok” dedi.
Hakan Çavuşoğlu, “Sizden aldıklarımızı edindiklerimizi Ankara’da ki yetkili mercilere ulaştırma fırsatımız olacak. İnşallah yeniden faydalı bir toplantı oldu diyorum ve yeniden katılımlarınız için size teşekkür ediyorum ve sizleri seviyorum. Buraya geldiğimde muhtar toplantılarına her zaman için hem güç aldım hem de çok büyük bir heyecanla ayrıldım. Yeni arkadaşlarımız var aramızda daha önceki dönemde muhtar olmayan arkadaşlarımızla da tanışarak önümüzdeki süreçte daha çok bir araya gelerek iletişimimizi koparmayalım devam edelim. İnşallah niyetimiz halis samimiyetimizde hiçbir eksiklik yok. Eksikliklerimiz varsa da tamamlamak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
İlçede hizmet zincirini oluşturan ilk halkanın Muradiyesarnıç Sosyal Tesisleri olduğunu ve açılışını birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Mehmet Kanar, “Milyonluk yatırımlarla Altyapı ve Gençlik Merkezi projelerinin son hızla devam ettiğini, Millet Bahçesi projesinde çalışmaların başladığını ifade etti.
Mehmet Kanar, “Projelerin hayata geçmesinde büyük emekleri olan vekilimiz Hakan Çavuşoğlu’na ilçe halkım adına şükranlarımı sunuyorum. Toplantımıza eksiksiz katılarak yoğun ilgi gösteren, birlik ve destek mesajı veren muhtarlarımızla bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

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