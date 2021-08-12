Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık

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Bursa Valiliği, 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavına (2021ÖABT) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğünün açık olacağını bildirdi.

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