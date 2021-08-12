Bursasporlu futbolcular ve teknik heyet sağlık testinden geçti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un A Takım futbolcuları ve teknik heyeti, yeni sezon öncesi VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un A Takımı futbolcuları ve teknik heyet, sağlık sponsorluğu anlaşması yapılan VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde yeni sezon öncesi sağlık kontrollerini tamamladı. EKOEFOR testine tabi tutulan sporcular ve teknik heyete çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, dahiliye, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, nöroloji ve göz muayeneleri yapıldı. VM Medical Park Bursa Hastanesi Genel Müdürü Metin Arslan, futbol dünyasında rekabetin iyice yoğunlaştığı bir dönemde ‘Süper Lig Şampiyonu’ unvanına sahip Bursaspor’un sağlık sponsorluğunu yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

“Yolun sonu Süper Lig olsun”

Arslan ayrıca şunları kaydetti: “Spor kulüpleri, başarılı olmak için çok ciddi yatırımlar yapıyor. Dolayısıyla futbolcu ve teknik heyetin sağlıklı olması, başarıda kilit rol oynuyor. Bu noktada tüm imkanlarımızı Bursasporlu futbolcular ve teknik ekip için seferber ettik. Sorumluluğumuzun şuurunda hareket ediyor ve Türk sporuna hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Spora ve sporcuya verilen desteğin, genç nesillere sağlanacak en önemli katkı olduğunu biliyoruz. Sağlık sponsoru olmaktan gurur duyduğumuz Bursaspor’a yeni sezonda başarılar dileriz. Yolun sonu Süper Lig olsun.”

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