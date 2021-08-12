Göçmen kuşların sonbahar telaşı

Yaklaşan sonbahar ile birlikte tabiatta göçmen kuşların hareketliliği artmaya başladı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan ve önemli sulak alanlardan biri olan Kocaçay Deltası ve Karacabey Longozunda yaban hayatına dair sonbahar görüntüleri belgeselleri aratmadı.

Yaklaşan sonbahar öncesi göçmen kuşlar da göç telaşına başladı. Önemli göç yolları üzerinde olan Bursa’da da sulak alanlar şu sıralar göçmen türlere ev sahipliği yapıyor. Uluabat Gölü, İznik Gölü ve Kocaçay Deltası bu alanların başında geliyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in Karacabey sınırları içerisindeki Kocaçay Deltasında çektiği sonbahar manzaralarında çeşitli kuş türleri yer alıyor. Tüydeş, "Bu dönem aslında doğada en hassas olunması gereken bir dönem. Bataklıklar, sazlıklar ve ormanlık alanlarda göç telaşında olan onlarca türden yüzlerce kuş var. Bu hayvanların tek ihtiyacı dinlenip düzenli beslenerek yollarına devam etmek. Sazlık ve anız yangınları, gürültü kirliliği başta olmak üzere doğaya zararlı olabilecek her türlü hareketten bu dönem fazlaca kaçınmalıyız" dedi.

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