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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçmen kuşların sonbahar telaşı

İHA

Göçmen kuşların sonbahar telaşı

Yaklaşan sonbahar ile birlikte tabiatta göçmen kuşların hareketliliği artmaya başladı. Bursa’nın Karacabey ilçesinde bulunan ve önemli sulak alanlardan biri olan Kocaçay Deltası ve Karacabey Longozunda yaban hayatına dair sonbahar görüntüleri belgeselleri aratmadı.
Yaklaşan sonbahar öncesi göçmen kuşlar da göç telaşına başladı. Önemli göç yolları üzerinde olan Bursa’da da sulak alanlar şu sıralar göçmen türlere ev sahipliği yapıyor. Uluabat Gölü, İznik Gölü ve Kocaçay Deltası bu alanların başında geliyor. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in Karacabey sınırları içerisindeki Kocaçay Deltasında çektiği sonbahar manzaralarında çeşitli kuş türleri yer alıyor. Tüydeş, "Bu dönem aslında doğada en hassas olunması gereken bir dönem. Bataklıklar, sazlıklar ve ormanlık alanlarda göç telaşında olan onlarca türden yüzlerce kuş var. Bu hayvanların tek ihtiyacı dinlenip düzenli beslenerek yollarına devam etmek. Sazlık ve anız yangınları, gürültü kirliliği başta olmak üzere doğaya zararlı olabilecek her türlü hareketten bu dönem fazlaca kaçınmalıyız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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