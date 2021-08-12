Emin Adanur: “Temlikler kaldırılacak”

Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, Ziraat Bankası ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ve temliklerin kaldırılacağını söyledi.

Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ziraat Bankası ile görüşmelerimiz gayet olumlu geçti. 1 yıl ertelemeli bir ödeme kolaylığı yapılacak. Ayrıca temlikler kaldırılacak. Büyük Bursaspor camiasına hayırlı olsun.”

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