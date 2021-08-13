Bursa Veteriner Fakültesi’nden yangın bölgesine yardım eli Bursalı veterinerler yangın bölgesindeki hayvanları tedavi ediyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden 7 kişilik gönüllü ekip Manavgat’taki yangında yaralanan ve etkilenen hayvanlara yardım eli uzattı.

Akdeniz bölgesinde geniş bir alana yayılan orman yangınlarında çok sayıda hayvan yanarak öldü ve yaralandı. Zarar gören hayvanların tedavileri çeşitli illerden gelen yardım ekipleri tarafından yapılıyor. BUÜ Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Berrin Zık’ın organizasyonuyla Bursa Uludağ Üniversitesi’nden veteriner hekim ve intern öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekip yangın bölgesine giderek afetten zarar gören hayvanların tedavisine destek sağlıyor. Gönüllü ekip Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ethem Mutlu Temizel, Doç. Dr. Meriç Kocatürk, doktora öğrencisi Cihan Tolga Ortaç, Veteriner Hekim Çağla Aytaş, intern öğrenciler Emine Kaya, Doğukan Öz ve Sude Varol’dan oluşuyor. Manavgat İlçe Tarım Müdürlüğü’nün koordinasyonunda orman yangınında zarar gören evcil hayvanlar, yabani hayvanlar, sokak hayvanları ve çiftlik hayvanları BUÜ’lü ekip tarafından tedavi ediliyor.

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