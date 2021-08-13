Konvoydaki aracın camından havai fişek attılar

Bursa’da asker eğlencesi yapan konvoydaki bir aracın camından havaya havai fişek atılması bu kadarına da pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre, görüntüler Yakın Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Asker eğlencesi için toplanan bir grup otomobillerle konvoy yaptı. Seyir halindeki otomobilden havaya havai fişek atarak ilerleyen şahısları gören diğer sürücüler şaşkına döndü. Havai fişek kutusunu da yola atarak devam eden konvoy, bir süre sonra gözden kayboldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.