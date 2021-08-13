Apartman merdiveninde göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu 

Mehmet İNANSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Aydın S.'nin (57), apartmanın 3'üncü kat merdiveninde göğsünden tabancayla vurulmuş cansız bedeni bulundu. Polis soruşturma başlatırken, Aydın S.'nin binada oturmadığı öğrenildi.
Olay, saat 07.30 sırlarında, Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. 453'üncü Sokak´ta bulunan 4 katlı binada silah sesi duyuldu. Panikle dışarı çıkan apartman sakinleri, 3'üncü katın merdiveninde kanlar içinde hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aydın S.'nin olduğu tespit edilen kişinin, göğsünden tabancayla vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirlendi. Silah cansız bedeninin yanında bulunurken, Aydın S.'nin binada oturmadığı öğrenildi. Polis, Aydın S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Semih ŞAHİN
2021-08-13 10:52:43
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