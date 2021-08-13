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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ Hastanesi’nde çifte açılış

İHA

BUÜ Hastanesi’nde çifte açılış

Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi, hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’ne ve yeni açılan Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT) birimine kavuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde değişim ve dönüşüm devam ediyor. Bursa ve çevresinden yoğun başvurunun olduğu Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nin alt yapı ve mimarî tadilatı gerçekleştirildi. Uzun zamandır BUÜ Hastanesi’nin ihtiyaç duyduğu APAT Birimi ise faaliyet göstermeye başladı. Yenilenen kliniğin ve yeni oluşturulan birimin açılışı üniversite ve hastane yönetimi ile akademik ve idarî personelin katıldığı törenle yapıldı. Açılışı yapılan klinik ve APAT Birimi hayırseverlerin destekleriyle son halini aldı.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği’nin iki kişilik 3 odası Fahri Çağan, tek kişilik 5 hasta odası Yahya Kurtuluş, tek kişilik 2 hasta odası ise Hatice Babagiray’ın desteği ile yenilendi.
Ayaktan Parenteral Antibiyotik Tedavisi (APAT) birimi ise Hatice Babagiray’ın maddi katkıları ile oluşturuldu ve birime “Babagiray APAT Birimi” ismi verildi. Yeni birim sayesinde tek doz antibiyotik alması gereken hastaların kliniğe yatmasına gerek kalmayacak ve oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmiş olacak.
“Bölgeye hizmet veriyoruz”
Açılış töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz konuşmasında, “Hastanemiz sadece Bursa’ya değil, bütün Güney Marmara’ya hizmet veriyor. Bu nedenle sürekli yenileme ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Hastanemizde ihtiyaç duyduğumuz alanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi anlamında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Bu sebeple hastaların ağrısını hafifletebildiğimiz, acısını dindirebildiğimiz hastane ortamının oluşturulması için bağışçılarımızın önemli katkıları oldu. Yaptıkları bu hayır onların ve geçmişlerinin sevap hanelerine yazılacaktır. Yapılan hayır bir sadakai cariyedir. İşte bu hizmet de bunun bariz bir örneğidir. Yenilenen kliniğimiz ve açılışını yeni yaptığımız birimimizin hastanemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Katkı koyan hayırseverlerimize de teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali ise, “Açılışını yaptığımız APAT Birimi çok önemli bir görevi ifa edecek. Hastanemiz uzun yıllardır bu birimi bekliyordu. APAT Birimimizi 24 saat esasına göre çalıştırma noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. APAT ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniğimiz hayırseverlerin destekleriyle yenilendi ve açıldı. Bu önemli destekleri için hayırseverlerimize ve katkılarını esirgemeyen üniversite yönetimine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin Halis Akalın ise konuşmasında yaklaşık 10 yıldır bu birimin planlamasını yaptıklarını ancak hayata geçirmenin mümkün olmadığını belirterek, “Birimimizin hayata geçirilmesine katkı koyan hayırseverimiz başta olmak üzere üniversite ve hastane yönetimimize teşekkür ediyorum. Yapılan önemli bir hizmettir. Bu birim kurulmadan önce tek doz antibiyotik verilmesi gereken hastaları kliniğe yatırmak zorundaydık. APAT Birimi ile bu zorunluluk ortadan kalkmış oldu. APAT Birimi sadece Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’ne değil, bütün hastanedeki kliniklere hizmet verecek” dedi.
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F. Jaleİrdesel ise kliniğin uzun zamandır yenilenmeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, üniversite yönetimine ve kliniğin yenilenmesinde katkısı olan hayırseverlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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