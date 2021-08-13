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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUİKAD Gelecek Akademisi’nin ilk mini MBA programı başarı ile tamamlandı

İHA

BUİKAD Gelecek Akademisi’nin ilk mini MBA programı başarı ile tamamlandı

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından girişimcilerin iş hayatına daha güçlü başlayabilmeleri amacıyla kurulan Gelecek Akademisi’nin ilk eğitim programı tamamlandı. Mini MBA programını başarı ile geride bırakan 20 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.
BUİKAD Gelecek Akademisi, ilk mini MBA (İşletme Yöneticiliği) programını sona erdi. Toplam 20 girişimcinin katıldığı ilk sertifika programında girişimcilere liderlik, yöneticilik, satış, pazarlama, finans ve muhasebe konularında eğitimler verildi. Tüm müfredatın etkileşimli eğitim (eeğitim) modülleri ve videolardan oluştuğu programda katılımcılar 84 saatlik örgün, 35 saatlik ise online eğitim verildi. Kursiyerler, bireysel performans ve eğitim izleme başlıkları altındaki çalışmalarla toplam 120 saatlik bir MBA programını geride bırakarak, yazılı sınava girmeye hak kazandı. Etkinlik, yapılan yazılı sınav ile tamamlandı. İlk MBA programının ardından çevrimiçi bir kapanış ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, Gelecek Akademisi Başkanı Arzu Erdi, Danışma Kurulu Üyeleri ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katıldı.
Yenö dönem planlaması başladı
Açılış konuşmasını gerçekleştiren BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Av. Oya Eroğlu, iş dünyası arasında etkin iletişim ve iş birliğine yeni bir ara yüz olması hedefiyle kurdukları Gelecek Akademisi’nin ilk eğitimini tamamlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. 20 katılımcının da eğitimlerini başarı ile tamamladıkları bir dönemi geride bıraktıklarına işaret eden Başkan Av. Oya Eroğlu; “Programa emek veren herkese ve eğitimlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. İlk etkinliğimize katılan ve başarı ile programı bitirmeye hak kazanan kursiyerlerimizi de tebrik ediyorum. Yeni dönem için şimdiden çalışmalara başladık. Bu hedefle iş dünyamızın kıymetli insanlarından oluşan bir Danışma Kurulu oluşturduk. Yeni dönemde de aynı amaç doğrultusunda eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.
Mezun networkü oluşturuluyor
Gelecek Akademisi Başkanı Arzu Erdi ise TOBB Üniversitesi ve ECampus işbirliğiyle hazırladıkları ‘Mini MBA Programı’ katılımcılarına etkileşimli eöğrenme, konusunda uzman akademisyenlerle yüz yüze ders ve ödüllü üyelerimizle buluşma fırsatları sağladıklarını açıkladı. Programın iş dünyasında gerçek ve kalıcı değişiklikler yapabilmek için ihtiyaç duyulan bilgi ve desteği sağlamak üzere tasarlandığının altını çizen Akademi Başkanı Arzu Erdi; “Katılımcılarımızdan önemli geri bildirimler aldık. BUİKAD Gelecek Akademisi Mezun Networkünün ilk üyeleri olan arkadaşlarımızla gelecekte hazırlayacağımız mezun eğitimleri ve aktiviteleriyle her dönemde birlikte olmayı planlıyoruz. Mezun Networkümüzü büyütmek için de yeni eğitimlerin hazırlıklarını sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
Programda söz alan kursiyerler de organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür etti.

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