Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 200 milyon liradan fazla yardımda bulunduklarını belirterek, "Birileri kalkıp BURULAŞ'ın 263 milyon lira zarar etmesini eleştiriyor. Pandemi dönemindeki gelir kaybından dolayı bu zarar oluştu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bursa'nın 5 katı olmasına rağmen, zararı bizimkinin 10 katını geçerek 3 milyar lira oldu. Niye onu konuşmuyorlar?" diye sordu.

Bursa'da 20 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye 3 milyon liralık eğitim ve kırtasiye desteği ile ilgili toplantıda konuşan Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya daha fazla hizmet için çalıştıklarını belirterek, "İdare Mahkemesi durdurdu. Ancak Acemler Kavşağı'ndaki çalışmaya kendimiz devam ediyoruz. Suryapı metro istasyonu 20 gün içinde bitecek. Alt yapı ile ilgili Bursa genelinde tarihî çalışmalar yapıyoruz. Bursa'ya daha fazla hizmet için çalışıyoruz. Köy yollarındaki asfaltlar devam ediyor. Devletimiz güçlü, teşkilatlarımız ise dört koldan hizmet ediyorlar. Yıllardır ihmâl edilen meselelere birer birer çare buluyoruz. Karacabey'de 8 köyün toplam nüfusu 5 bin. Buraya 54 kilometre isâle hattı yaptık. 31 milyon lira harcadık. İnsanlar yıllar sonra hizmet gördü. Gözlerinde mutluluk vardı. "Allah'a hamdolsun" diyorlar" şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde yapılan yardımları kurumsal hâle getirdiklerini hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, "Geçen yıl mayıs ayından beri yardımlar yapıyoruz. Kart 16 uygulamasını hayata geçirdik. Artık ihtiyaç sahibine makarna, bulgur vermiyoruz. Kartları ile istedikleri esnaftan alışverişlerini yapıyorlar. Ramazanda ve kurbanda destek çeki ve yardımlar yaptık. Mahalle bakkalından alışverişi mecburi hale getirdik. Başta yetim yavrularımız olmak üzere kıyafet ve ayakkabı yardımı yaptık. Elektrik ve su faturası desteğimiz oldu. Pandemi döneminde yardımlarımız 200 milyon lirayı geçti" diye konuştu.

Büyükşehri Belediyesi iştirakleri vasıtasıyla pandemi döneminde halka el uzattıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Birileri çıkıp, (BURULAŞ 263 milyon zarar etti) diyor. Mersin'den muhalefet milletvekili gelip BURULAŞ önünde açıklama yaptı. Evet, zarar ettik. Ancak pandemi döneminde yolcu kapasitesi neredeyse yüzde 50'nin altına düştü. Verdiğimiz sübvanseler dahil 263 milyon lira zarar ettik. Bunu saklamıyoruz. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 milyarlık zararını ne yapacaksınız? Sadece metro 1 milyar zarar etti. Bursa'nın 10 katından fazla. İstanbul Bursa'nın 10 katı mı? Nüfüs olarak 5 katı. Eğer iş hesap kitapsa, ben de söylerim. Konu, algıyla bizi yolumuzdan saptırmak ise, biz hizmete ve milletimizin gece gündüz hizmetinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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