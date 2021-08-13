Bursaspor’un stadyum isim sponsoru belli oldu

Bursaspor Kulübü’nün stadyum isim sponsoru Bitçi oldu. 2. Başkan Emin Adanur, yaptığı açıklamada, "Bitçi Timsah Stadı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da en çok merak edilen konulardan bir tanesi daha çözüme kavuştu. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun isim hakkı Bitçi firmasına satıldığı açıklandı. Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, "Bitçi Timsah Stadı büyük Bursaspor camiasına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Adanur daha önce de stat isim hakkını sattıklarını ve buradan yıllık 675 bin Euro gelir elde edeceklerini açıklamıştı.

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