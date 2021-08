Gürkan Yıldırım’da mahalle başkanları ile biraraya geldi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım ilçesinde mahalle başkanları ile biraraya geldi. Gürkan, “Her kademeden dava arkadaşlarımızla Bursa’mıza yakışır hizmetler vermek için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, il ve ilçe yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı. Toplantıda konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım teşkilatının, partilerine her zaman verdiği destekle, Bursa teşkilatlarının itici güçlerinden biri olduğunu belirtti. Davut Gürkan, aynı zamanda kozmopolit nüfus yapısı ve üretken, çalışkan üretken yapısı ve tarihî tabiî zenginlikleri ile Yıldırım’ın Bursa’nın en önemli ilçelerinden biri olduğunun altını çizdi.

Başkan Davut Gürkan, Bursa’nın bütün ilçelerinde mahalle başkanları ile düzenli aralıklarla gerçekleştirdikleri toplantılarla Bursa’nın her noktasındaki halkın talep ve sorunlarını not alıp çözüme kavuşturduklarını belirtti. Mahalle teşkilatlarının AK Parti teşkilat yapısındaki önemine vurgu yapan Davut Gürkan, “Uç beylerimiz olan mahalle başkanlarımız sayesinde şehrimizin her noktasına ulaşabiliyor, gelen talepler ve öncelikler doğrultusunda en doğru hizmetleri verebilmemiz mümkün olabiliyor. Bu anlamda sizlerin yaptığınız her hizmet, çaldığınız her kapı, sıktığınız her el Bursa’mız ve teşkilatlarımız açısından çok önemli. Milletimize, şehrimize ve teşkilatlarımıza destek veren her kademeden dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Milletimizin desteği, bütün teşkilat mensuplarımızın fedakâr çalışmaları ile Bursa’ya ve Yıldırım’a yakışır hizmetleri getirmeye devam edeceğiz” dedi.

