Bursa'da gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, deprem tatbikatı için depreme dayanıksız ve önceden boşaltılmış 4 katlı bina, yıkıldı. 80 kişilik aramakurtarma ekibi ise yıkılan binada güvenli bölgelerde senaryo gereği kalan 2 kişiyi enkazdan çıkardı.

İnegöl Belediyesi, gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı düzenledi. `Enkaz ve yaralı kurtarma´ tatbikatı için Yeniceköy Mahallesi´ndeki depreme dayanıksız ve boşaltılan 4 katlı binada oluşturulan güvenlikli alanlara 2 kişi yerleştirildi. Daha sonra binanın son 2 katı, iş makineleriyle yıkıldı. 80 kişilik İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi, senaryo gereği enkaz altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalara başladı. Eğitimli arama köpeklerinin yer tespitini yaptığı mahsur kalan 2 kişiye, yoğun çaba sonucu ulaşıldı. Bu kişiler, sedyeyle dışarı çıkarıldıktan sonra tatbikat tamamlandı.

`FARKINDALIĞI ARTIRMALIYIZ´

Tatbikatı değerlendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "1999 yılında Marmara depremini yaşadık. Deprem sonucu pek çok vatandaşımızı kaybettik. Afetlerle ne kadar yüzleşebilirsek ne kadar eksiklerimizi giderebilirsek ne kadar vatandaşlarımızın bu konudaki bilincini, eğitimini, farkındalığını artırırsak o kadar mücadelede başarılı olmuş olacağız. Belediyemize ait depreme dayanıklı olmayan binamızın yıkımını yapacağız. Gönüllülerden oluşan İNDAK ekibinin gerçeğe özdeş kurtarmalarını görmüş olacağız. Afetin olabilmesine karşı her zaman hazır olmalıyız" dedi.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ise "Şu gerçeği kabul etmemiz lazım, dünyada son yıllarda yaşanan doğal afetler, hayatımızın bir parçası haline geldi. Bazı afetlerden kaçınmak bizim elimizde değil. Depremi durduracak bir gücümüz yok. Depreme karşı alınacak tedbirler almak, depreme dayanıklı yapılar yapmak bizim elimizde. Bu tür olaylara toplum olarak hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-08-14 10:13:47



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