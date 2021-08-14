Bursaspor sahasında Adanaspor’u konuk edecek

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Bursaspor, yarın akşam sahasında Adanaspor’la karşı karşıya gelecek.

Bursaspor, TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adanaspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma saat 21.45’te başlayacak. İki takım arasındaki kritik maçı tecrübeli hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak'ın yardımcılıklarını, Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak.

Transfer tahtasını açan Bursaspor, sezona iyi bir başlangıç yapmak isterken, takviyelerle kadrosunu güçlendiren Adanaspor da zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Geçen sezon oynanan her iki maçta da Bursaspor, 10 ve 30’lık skorlarla Adanaspor’u mağlup etmişti. Genel tabloya bakıldığında da yeşilbeyazlı takımın rakibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor, 58 maçın 33’ünü kazanırken, 11’ini kaybetti. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

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