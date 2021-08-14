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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merakla başladığı binicilikte şampiyonluk elde etti

DHA

Merakla başladığı binicilikte şampiyonluk elde etti


Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) Bursa´da ailesiyle gittiği binicilik kulübünde atlarla tanışan Ela Sönmez (13), binicilik dersleri almaya başladı. Merak üzerine biniciliğe başlayan Ela, Pony Engel Atlama Türkiye Kupası´nda birinci olma başarısı gösterdi.
Ela Sönmez, yaklaşık 5 yıl önce ailesiyle birlikte binicilik kulübüne gitti. Burada atlarla tanışan Ela, binicilik eğitimi almaya başladı. Zaman içerisinde kendisini geliştiren Ela, Pony Engel Atlama Türkiye Kupası'nda birinci olma başarısı gösterdi. Atıyla kurduğu bağ ile dikkat çeken Ela, merak üzerine başladığı binicilikte şampiyonluklara ulaştı. Merkeze ilk olarak gezmeye geldiklerini belirten Ela Sönmez, "İlk geldiğim ata bindim ve çok sevdim. Bir daha binmeye karar verdim. Öyle öyle gelişti. Buraya geldiğimde atımla vakit geçiriyorum. Atımı seviyorum. Sırayla bütün adımları geçtik ve buralara kadar geldik. Atımla beraber yarış koşuyoruz. Son katıldığım şampiyona güzeldi. Gerçekten resmi bir yarışta olduğumu hissettim. Kupayı aldığım zaman gerçekten çok heyecanlıydım ve çok sevinmiştim. At benim için hayatımın yarısını kapsayan bir şey. O benim sevgi yumurcağım. Benim için bunları ifade ediyor. Sürekli ahıra gidiyorum, oraya oturuyorum ve atımla konuşuyorum" ifadelerini kullandı.
"ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİ GURURLANDIRDI"
Pony Engel Atlama Türkiye Kupası'nda dereceler elde ettiklerini belirten Tabiat Binicilik Merkezi Kulübü Başkanı Şeyda Çilek Cihan, "Sadece yetişkinler değil 4 yaşından 14 yaşına kadar olan çocukların eğitim aldığı pony club, doğaseverlerin buluştuğu country club, 2 ile 7 yaş arası atla ilk kez tanışan çocuklar için self binicilik programları da yer almaktadır. Kulüpte lisanslı sporcuların yanı sıra 200'e yakın öğrencinin de eğitimi devam ediyor. Eğitimlere 7 yaş itibarıyla başlıyoruz. Her yaşta farklı kategorilerde eğitim veriyoruz. Tokyo Olimpiyatlarında Türk sporcuların büyük başarılara imza attı. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeli ile herkesin gururlandı. Tabiat Binicilik Kulübü olarak biz de gururlandığımız günlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Pony Engel Atlama Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası´nda Tabiat Binicilik Merkezi öğrencilerinden Ela Sönmez P2 kategorisinde Türkiye Kupası birincisi, Beyda Gizem Yavaş Türkiye Kupası ikincisi oldu. Aynı zamanda binicilerimizden Mina Baştürk Equifun kategorisinde Türkiye Kupası birincisi, Eslem Çalışkan ise P1 kategorisinde müşterek olarak birinci oldu. Şampiyonlar yetiştiren bir kulüp olarak biz de mutlu günler yaşıyoruz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Tesisten detaylar
-Atlardan detaylar
-At binen çocuklardan detaylar
-Röportajlar
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2021-08-14 10:36:50

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