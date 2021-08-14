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Küçük Venedik'te seyyar terörü Fiyatı pahalı bulan uzman çavuşa feci dayak Saldırganlar tatil için gelen uzman çavuşu dükkâna sokup öldüresiye döverken, eşi ve 5 yaşındaki oğlunu da darp etti

İHA

Küçük Venedik'te seyyar terörü Fiyatı pahalı bulan uzman çavuşa feci dayak Saldırganlar tatil için gelen uzman çavuşu dükkâna sokup öldüresiye döverken, eşi ve 5 yaşındaki oğlunu da darp etti

Adana'dan tatil için Bursa'ya gelen uzman çavuş, gezmek için gittiği turistik Gölyazı Mahallesinde tezgâhtaki fiyatları normalinden pahalı bulduğu için satıcıların saldırısına uğradı. Uzman çavuşu dükkâna sokup öldüresiye döven şahıslar, eşi ve 5 yaşındaki çocuğunu da darp etti. Uzman çavuş ve ailesi olaydan sonra hastaneye gidip rapor alırken, kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Olay, Japonların dünyada gezilebilecek başlıca tatil yerleri listesine dahil ettiği, balıkçı kadınlarıyla ünlü, küçük Venedik lakaplı Gölyazı Mahallesinde meydana geldi. Gölün tam ortasındaki mahalleyi ailesiyle birlikte gezip fotoğraf çekmeye gelen Adana'da görevli Uzman Çavuş İ.U.(32), alışveriş yapmak için dükkânların önüne açılan tezgâhları gezmeye başladı. Bir tezgâhtaki fiyatları pahalı bulduğu için diğer taraftan alışveriş yapmak isteyen İ.U.'ya, o tezgâhtan alışveriş yapamayacağı söylendi. Buna itiraz eden uzman çavuş İ.U, ne olduğunu bile anlamadan etrafını saran ve esnaf olduklarını iddia eden kişilerce darp edilmeye başlandı.
İ.U'yu dükkânın içine sokan saldırganlar, burada öldüresiye dövdü. Duruma müdahale etmeye çalışan İ.U.'nun 32 yaşındaki eşi Ö.U., 8 yaşındaki kızları C.U. ile 5 yaşındaki oğulları E.Y.U. da saldırganlar tarafından darp edildi. Olay ânı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Darp sırasında dudağı patlayan küçük çocuk, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, feci dayağın dakikalarca sürdüğü, uzman çavuşun üzerine abanan kalabalığın dükkânın içinde İ.U'nun başına defalarca tekmeyle vurduğu ve eşini de darp ettiği görüldü.
Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, gözü dönmüş saldırganları güçlükle sakinleştirdi. Yaralı uzman çavuş ile eşi ve çocukları jandarma ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Tedavileri yapılan aile rapor aldıktan sonra saldırganlardan şikayetçi oldu.
Kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, aynı bölgede daha önce de benzer olayların yaşandığı belirtildi. Öte yandan, olayın ardından görüntü almak isteyen basın mensupları da hakarete uğradı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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