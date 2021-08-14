Bursa'da cinnet getiren baba, eşi ve kız çocuğunu pompalı ile öldürüp intihar etti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde cinnet getiren baba eşi ve kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul Mahallesinde meydana gelen olayda cinnet getirdiği ileri sürülen bir kişi pompalı tüfek ile evdeki eşi ve kızını pompalı tüfek ile öldürüp aynı tüfeği başına dayayıp intihar etti. Baba ve kızı olay yerinde can verirken ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan anne de tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatan polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Olay yerine Cumhuriyet savcısının gelmesi bekleniyor.

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