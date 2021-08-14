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Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor

DHA

Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -SEZONU Adanaspor maçıyla açacak olan Bursaspor, rakibiyle oynadığı son 15 maçtan 13'ünü kazandı. Ayrıca Adana ekibine son 6 maçtır da puan kaybetmeyen Bursa ekibi, seyircisi önünde galibiyete ulaşarak, 4 sezondur ilk maçını kazanamama serisine de son vermek istiyor.
TFF 1. Lig´de Bursaspor, 2021/22 sezonun ilk maçına yarın sahasında çıkıyor. Saat 21.45´te Bursa temsilcisi, Bitci Timsah Stadı´nda Adanaspor´u konuk edecek. Hakem Onur Özütoprak´ın yöneteceği maçta, yardımcılıkları ise Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Burak Taşkınsoy.
YENİ BİR BURSASPOR
Son hafta içerisinde yaptığı transferler ile birlikte ses getiren Bursaspor, kadrosunu ciddi ölçüde oluşturdu. Yerli ve yabancı olmak üzere takıma birçok takviye yapan Bursa ekibinde, lisansı yetiştirilebilen yeni isimlerin de sahada olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonki kadrosunu da koruyan Bursa ekibi, uzun bir aradan sonra taraftarının karşısına çıkacak.
526 GÜN SONRA BULUŞUYOR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereği, 2021/22 sezonunda stadyum kapasitesinin yüzde 50´si oranında seyirci alınmasıyla birlikte, yeşil-beyazlı taraftarlar sezonun açılış maçı olan Adanaspor mücadelesinde tribünlerde olacak. Son olarak 7 Mart 2020 tarihinde Bitci Timsah Stadı´nda oynanan İstanbulspor karşılaşmasında taraftar tribündeki yerlerini alırken, 526 günlük aranın ardından yeniden takımlarını yakından destekleyebilecek.
4 SEZONLUK HASRET
Süper Lig´in 2016/17 sezonunda sezona galibiyet ile başlayan Bursaspor, bu galibiyeti yine Adanaspor karşısında elde etmişti. Her iki takımın da Süper Lig´de mücadele verdiği o dönem; Adana´da oynanan karşılaşmadan yeşil beyazlılar, 2-1 kazanarak ayrıldı. Bursa temsilcisi, bu kez evinde, yine Adana ekibini yenerek 4 sezonluk galibiyetle başlangıç hasretine son vermeyi hedefliyor. Bursa ekibi,  2016/17 sezonundan sonraki dönemde tüm sezona başlangıç maçlarını kaybetti.
BURSASPOR'DAN ÜSTÜNLÜK
İki takım bugüne kadar farklı lig ve kupa maçlarında toplamda 58 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 33´ünü kazanan Bursa temsilcisi, rakibine büyük bir üstünlük kurdu. Adanaspor ise yalnızca 11 galibiyet elde edebilirken, kalan 14 karşılaşmadan ise eşitlik çıktı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları da hem içeride hem dışarıda Bursaspor kazanmıştı.
SON 15 MAÇTA 13 GALİBİYET
Bursaspor´un son maçlarda da rakibine puan vermediği görülüyor. Yeşil beyazlılar, Adanaspor ile oynadığı son 6 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki son 15 maça bakıldığında da Bursa temsilcisinin, 13 galibiyeti bulunuyor. Yeşil beyazlılar bunun dışında sadece birer beraberlik ve mağlubiyet aldı.
Ayrıca, Adana ekibine evinde de nefes aldırmayan Bursaspor; sahasındaki 29 maçın 23´ünü kazandı. Adana ekibi ise, yalnızca 3 galibiyet elde ederken; 3 maç da berabere sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-14 13:16:49

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