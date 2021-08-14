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Bursaspor, transferleri açıklamaya devam ediyor

DHA

Bursaspor, transferleri açıklamaya devam ediyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - YENİ sezonun ilk maçına sayılı saatler kala Bursaspor´da transfer açıklamaları devam ediyor.
Transfer dönemini hareketli geçiren Bursaspor Kulübü, son olarak Fenerbahçe´den kiralık olarak genç orta alan oyuncusu İsmail Yüksek´in transferini açıkladı. Kulüpten yapılan bilgilendirmede, 22 yaşındaki oyuncuya Bursaspor kariyerinde başarılar dilendi.
Yeşil beyazlılar daha önce de; Gana asıllı Alman kanat oyuncusu Reagy Ofosu, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Hasan Ayaroğlu, 31 yaşındaki sol bek Ufuk Budak, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ozan Sol, 26 yaşındaki eldiven Erhan Erentürk ve Hırvat savunmacı Luka Capan'ı açıklamıştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-14 14:56:57

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