Yıldırım ortak akılla yönetiliyor Yıldırım kent konseyi Bingöl ile devam dedi

BursaYıldırım Kent Konseyi 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katılımı ile gerçekleştirildi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Genel kurulda yaptığı konuşmada, kent konseylerinin sivil toplum kuruluşlarının çatısı olduğunun altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kent Konseyi’miz belediyemiz ile halkımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Kent konseylerinin görevi; bulundukları şehir ve ilçelere artı değer katmak ve kentlerinin gelişimine katkı sunmaktır. Yıldırım Kent Konseyi’miz de hayata geçirdiği çalışmalar ve ürettiği projelerle ilçemize büyük değer kattı. Onların talep ve önerileri hizmetlerimize rehberlik etti. Bugüne kadar, iş birliği içinde çalıştığımız Yıldırım Kent Konseyi’nin değerli üyelerine, yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ilçemiz için iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yıldırım’ı birlikte daha ileriye taşıyacağız”

‘Ortak Akıl’ vurgusu yapan Başkan Oktay Yılmaz, “Peygamber efendimiz, ‘istişare eden pişman olmaz’ buyurmuştur. Biz de, Yıldırım’ı Yıldırımlılarla birlikte el ele yönetmek ve ilçemizde ortak aklı egemen kılmak için gayret ediyoruz. Bu doğrultuda haftanın 45 günü mahalle ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizle iç içeyiz. Onların derdini, sıkıntısını, talebini, eleştirisini birinci ağızdan dinliyoruz. Hizmet ve projelerimizi vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre şekillendiriyoruz. Yıldırım’ın gelişmesi noktasında sivil toplum kuruluşlarımız ve derneklerimizin ayrı bir önemi var. İlçemizdeki tüm STK ve derneklerle irtibat halindeyiz. Onlardan gelen talep ve önerileri titizlikle ele alıyoruz. Yıldırım’a ve Yıldırımlılara faydası olan her derneğin, her fikrin başımızın üstünde yeri var. Kurumlar, insan bedeni gibidir, şehrin bedenini inşa eder ama o şehre ruh veren şehrin insanı ve sivil toplumdur. Yıldırım'ın kalkınmasından gelişmesinden bahsedeceksek, bu ancak şehrin tüm dinamiklerinin inisiyatif alması ile mümkündür. Yıldırım’ı birlikte daha ileriye taşıyacağız” dedi. Güven tazeleyerek tekrardan Yıldırım Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Mehmet Akif Bingöl, "Kent Konseyleri siyaset üstü bir yapıdır. Bünyesinde her ideolojiden, inançtan, sosyal statüden kişiler yer alır. Bu kişiler gönüllülük ilkesi doğrultusunda, insan hayatına ve şehrin estetiğine anlam ve değer katmak için çalışır" ifadelerini kullandı.

