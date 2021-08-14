Namiq Alasgarov, Bursaspor'da

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) BURSASPOR Kulübü, Namiq Alasgarov'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeşil beeyazlı kuülpten yapılan açıklamada, Azerbaycanlı oyuncunun, Bursaspor'da başarılı bir kariyer geçirmesi dileğinde bulunudldu. Kariyeri boyunca 195 maçta forma giyen orta alan oyuncusu, 40 gol ve 17 asistiyle dikkat çekti. Geçen sezon Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile 30 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, sezonu 19 gol ve 4 asist ile tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-14 15:30:16



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