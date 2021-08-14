İnegöl’den Kastamonu’ya yardım eli

Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi'nde birçok ilde yaşanan sel felaketi sonrası İnegöl yine kendine yakışanı yaparak Kastamonu’ya bir tır dolusu içme suyu gönderdi.

İnegöl Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin yardımıyla sel felaketi yaşayan Kastamonu’ya ihtiyacı olan bir tır dolusu içme suyu göndererek yardım eli uzattı. Hayırseverlerin ve belediyenin katkısıyla hazırlanan yardım tırı Kastamonu’ya ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

Bölgede gece gündüz çalışmalar yürütülüyor

Yardım tırının uğurlama törenine; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kaymakam Eren Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru katıldı. Tır yola çıkmadan önce açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Özellikle Kastamonu bölgesinde 11 Ağustos itibari ile başlayan ve Batı Karadeniz’i kapsama içine alan aşırı yağışlar sonucunda, Bartın’da, Kastamonu’da, Sinop’ta, bu şehirlerde sel ve su baskınları yoğun bir şekilde yaşanmakta. Bölgeye çok yüksek miktarda yağışlar düşmekte. Metrekarede 302 kilograma ulaşan yerler var. 25 kilogram olduğunda biz sel oldu diyoruz. 300 kilogram yağışın düştüğü yerler var. Yani yaşanan afetin ne boyutta olduğunu anlatmak için söylüyorum. Bu bölgelerde tahliye, arama kurtarma, müdahale anlamında çalışmalar devam ediyor. Devletimizin tüm ilgili bakanlıkları bölgede. Gece gündüz demeden çalışmalar yürütülüyor‘’ dedi.

İnegöl Belediyesi ekibi çalışmalara katıldı

Sel felaketi yaşanan Kastamonu’daki çalışmalara İnegöl Belediyesi ekiplerinin de destek verdiğini ileten Başkan Alper Taban, ‘’Dün itibari ile bir ekibimizi bölgeye sevk ederek oradaki müdahale çalışmalarına katılmaları anlamında yönlendirdik ve çalışmaya bugünden itibaren dâhil oldular. Bölge genel hayatı etkili afet bölgesi olarak ilan edildi. Bunlar her zaman olabilir ama bir ve beraber olan, hayırda yarışan, yaraları saran bir toplumuz. Gerçekten bu konuda milletimize ne kadar dua etsek azdır. Allah hepsinden razı olsun’’ dedi.

Öncelikli ihtiyaç olan içme suyunu gönderdik

Bölgedeki altyapı şebekelerinin dağılmasıyla öncelikli ihtiyaçlardan içme suyuna ihtiyaç olduğunu iletilmesi üzerine ivedi bir şekilde hazırlanan tırın ulaştırılacağını söyleyen Başkan Alper Taban, ‘’Kastamonu bölgesindeki belediye başkanları ile irtibatlandığımızda, altyapı şebekelerinin yağışlardan dolayı dağıldığını ve en öncelikli olarak suya ihtiyaçları olduğunu öğrendik. Yaklaşık bir hafta bunların tamiratı ile ilgili çalışmalar devam ediyor ama temiz suya ihtiyaç olduğu iletildi. Bizlerde burada yardımseverlerimizin yardımları ile oluşturduğumuz bir tır suyu, öncelikli olarak bölgeye gönderiyoruz. Yine arkasından ihtiyaç olacak her konuda hazırlıklarımızı yapacağız. Bir kez daha bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Rabbimden afetlerden bizleri korumasını diliyorum’’ ifadelerine yer verdi.

Milletimiz yaraları sarmak için seferber oldu

Afet bölgelerinin yaralarını sarmak için tüm yurdun seferber olduğunu söyleyen Kaymakam Eren Arslan ise, “Son günlerde hep üzücü şeylerle, milletçe büyük acılar yaşadığımız hadiselerle bir aradayız ama bir diğer taraftan da bütün bu acıların yanında bizi mutlu eden, milletimizin birlik ve beraberliği, dayanışmasını gösteren, ülke olarak acıları paylaşmak üzere bir araya geliyoruz. Devletimiz bütün kurumları ile bölgede çalışmalarını yürütüyor. Milletimiz hem orada hem de diğer yerde, yurdun dört bir tarafında seferber oldu bu acıları sarmak için gayret gösteriyor. Yardımların AFAD üzerinden koordine edilerek gönderilmesi adına hem Cumhurbaşkanlığımızın hem de bakanlığımızın talimatları var. Bunu da sizin aracılığınız ile duyurmak istiyorum” dedi. Konuşmaların ardından yardım tırı dualarla yola çıktı.

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