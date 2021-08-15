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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşımda hız kesmiyor

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşımda hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede sorumluluk alanında bulunan 8 bin kilometrelik karayolu ağında iyileştirme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.
Bursa'da ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yeni yollar, köprü ve kavşaklar ile raylı sistem yatırımlarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan özellikle kırsal mahallelerdeki mevcut yolları iyileştirme çalışmalarına da hız verdi. Merkezde özellikle Acemler Bölgesi’nde yoğunlaşan çalışmalarda, Hayran Caddesi ve Oulu Caddesi’ni bağlayan tüp geçitte artık sona geliniyor. Hayran Caddesi ile Şehitlik ve Akademi Caddeleri arasında mevcut koridorlara alternatif yeni bir geçiş imkanı sağlayan K5 Şehitlik Köprüsü’nün Hayran Caddesi’ne bağlantısı sağlanırken, Bursaray Acemler İstasyonu önünde bulunan otobüs durakları da stadyum yanına yapılan otopark alanına taşındı. Öte yandan Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırılan Bursaray’ın 39’uncu istasyonunda da çalışmalar artık son aşamaya geldi.
86 noktada çalışma
Merkezin yanı sıra 17 ilçede 86 noktada asfalt kaplama, asfalt bakım onarım, V kanal ile kazı dolgu çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Son 10 gün içerisinde Orhaneli Dağgüney, Büyükorhan Osmanlar ve Mazlumlar, Kestel Serme, Keles Uzunöz Kıranışıklar Menteşe arası, İnegöl Doğanyurdu, Deydinler Ortaköy arası ile Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Harmancık Bayramlar ile Yeşilyurt Başak arası, Karacabey, KarasuGölecikKedikaya arası ile Örencik yolu, İznik ŞerefiyeÇakoluk arası ile Kırkhamam ve Çamdibi yolu, Orhangazi Çakırlı Mahmudiye arası, Muradiye Kanalboyu Caddesi ile Çamlık yolunda toplam 71 bin 500 metrelik sathi kaplama çalışması tamamlandı.

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