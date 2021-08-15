Trafikte acı kayıp: İlk 7 ayda bin 242 kişi öldü Trafik kazalarında 7 aylık bilanço Alkollü sürücüler dehşet saçtı

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. 2021’in ilk 7 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 217 bin 462 trafik kazasında bin 242 kişi hayatını kaybetti, 139 bin 448 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin bir aylık denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 78 bin 100 sürücüye ceza yazıldı.

İHA muhabirinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, geçtiğimiz Temmuz ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca ülke genelinde vuku bulan 43 bin 166 kazada 34 bin 228 kişi yaralanırken, 297 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 443’ü ‘Hayvana çarpma’ sonucu meydana geldi. Yılın ilk 7 ayında meydana gelen kazalardan 98 bin 935’ine sürücü kusuru sebep olurken, 8 bin 609’u da yaya kusurundan kaynaklandı. 7 aylık dönemdeki kazalardan 2 bin 682’si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 150 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.



Bursa'da 1 ayda 16 kişi öldü

Resmi verilere göre, yılın ilk 7 ayında Ankara'da 54, Bursa'da 51, İstanbul'da 51 ve İzmir'de 58 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 3 bin 335 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 4 bin 734 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Geçtiğimiz Temmuz ayında 16 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği kentte, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi. Geçtiğimiz 7 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 10 milyon 148 bin 287 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 78 bin 100 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 760 bin 809 araç ise trafikten men edildi.

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