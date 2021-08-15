Kanser hastası kadın 17 yaşındaki kayıp kızını arıyor Bursa'da 17 yaşındaki genç kız 10 gündür kayıp Meme kanseri anne kayıp kızı için gözyaşı döküyor

Bursa'da kanser hastası bir kadın 10 gündür kayıp olan genç kızını bulabilmek için çalmadık kapı gezmedik yer bırakmadı. 17 yaşındaki kızının gelmesini bekleyen hasta kadın gözyaşları içerisinde kızının bulunmasını istedi.

Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden Feyzanur Arslan, 10 gün önce göğüs kanseri tedavisi gören 50 yaşındaki annesi Nuray Arslan'ın kemoterapi almak için hastane gittiği sırada evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Akşam eve geldiğinde kızının evde olmadığını fark eden hasta kadın kızının gidebileceği arkadaşlarını aradı. Olayın üzerinden 24 saat geçmesinin ardından kızlarının hayatından endişe eden aile polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

10 gündür kızlarından haber alamayan aile çalmadık kapı gitmedik yer bırakmasa da kızlarının izine bir türlü rastlamadı. Genç kızın son olarak kuzenini arayıp beni biraz merak etsinler bir iki güne döneceğim dediği ancak konuşmanın üzerinden 10 gün geçtiği belirtildi. Evlere gündelik temizliğe giderek ailesinin geçimini sağlayan kanser hastası Nuray Arslan gözyaşları içerisinde kızının eve dönüp kapıdan girdiği anı hayal ediyor.

Kızının sekreterlik kursuna gittiğini ancak başörtülü olduğu için uzun süredir iş bulamadığını iddia eden Nuray Arslan, "İşe girmesini babası istemedi, çalışmayı çok istiyordu, bir tek onun için tartışmıştık, gidebileceği arkadaşlarını aradık hiç birine gitmemiş, normalde telefonunu açmadan duramaz ama mesajlara bile cevap vermiyor, hayatından endişe ediyoruz" diye konuştu.

Gözyaşlarına boğulan hasta anne, "Kızım sen bizim kıymetlimizsin ne olur geri dön başına ne geldiyse geldi. Bittim ben ne olur annecim üzme beni sana kimse bir şey yapmayacak ne olur annecim dön eve" diyerek kayıp kızına seslendi.

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