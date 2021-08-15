Bursa’da engelli vatandaşlar için ‘Engelsiz Plaj’ hizmete açıldı Gemlik’e engelsiz plaj

Gemlik Belediyesi engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata kazandırmak amacıyla sürdürdüğü projelerine bir yenisini daha ekledi. Kumla Yunuslar Mevkii’nde fiziksel engelli vatandaşların güvenli şekilde denize girmesi için hazırlanan “Engelsiz Plaj” hizmete açıldı.

Gemlik Belediyesi engelli vatandaşlar için hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor. “Engelsiz Taksi”yle bu yüzlerce vatandaşı başta sağlık kurumları olmak üzere birçok noktaya ulaştıran Gemlik Belediyesi kurduğu atölye ile de sosyal hayata katılımları da ön planda tutuyor. Gemlik Belediyesi son olarak bölgenin gözde tatil beldesi olan Kumla’nın Yunuslar mevkiinde yaptığı özel plaj alanıyla engelli yurttaşların denize kolaylıkla girmesini sağlıyor.

Engelsiz plajda yurttaşların rahatlıkla gezmesini sağlayacak olan yürüyüş yolları, özel duş ve giyinme kabinleri ile batmayan şezlonglar da bulunuyor. Özel plaj alanın ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Hepimiz birer engelli adayıyız, gece kimin sağlıklı olarak yatıp sabah kimin engelli olarak uyanacağı belli değil. Gemlik Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için yeni bir adım attık. Bu plaj hepinize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Plajı kullanan engelli bireyin babası Kürşat Topkaya ise Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’a teşekkür ederek, “Sağolsun buradaki arkadaşlarda çok yardımcı oluyorlardı. Oğlumu önceden dört kişinin yardımıyla denize indirebiliyordum. Şimdi ise ben olmasam bile oğlumu annesi tek başına denize sokabiliyor. Dünyalar bizim oldu sizlere teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, engelli birey Burakcan Topkaya ile birlikte denize girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.