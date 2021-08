Davut Gürkan: "Şimdi Türkiye'nin 20 yıllık kazanımlarını taçlandırma zamanı"

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İnegöl İlçesi’nde mahalle başkanları ile biraraya geldi. Gürkan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye, dünyada söz sahibi bir ülke haline geldi. Şimdi, ülkemizin 20 yıllık kazanımlarını daha büyük hedeflerle taçlandırma zamanı. Şimdi hep birlikte daha çok çalışma zamanı” dedi.

İnegöl Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nun yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, il ve ilçe yöneticileri, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve mahalle başkanları katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin önüne koyduğu vizyon ve hizmetleri ile dünyada söz sahibi bir ülke haline getiren AK Parti’nin 20. Kuruluş yıldönümünü kutladı. Başkan Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde içeriden ve dışarıdan her türlü engelleme çabasına rağmen Türkiye’nin yalnızca ülkesi için değil İslam alemi ve tüm dünyadaki mazlum ülkeler için bir umut hareketi haline geldiğini belirtti. Kuruluşundan bu yana halkının güven ve desteği ile millet iradesinin sembolü, dünyaya örnek bir dava hareketi haline gelen AK Parti hizmet ve yönetim anlayışı ile Türkiye’nin her alanda büyük bir kalkınma yaşadığını ifade eden Gürkan, şunları söyledi:

“Bu kutlu davanın neferleri olmak hepimiz için ayrı bir gurur kaynağı. Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde hizmet anlayışımızın merkezine milletimizi koyarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu yolda her kademeden dava arkadaşımızın emekleri çok önemli. Şimdi daha çok çalışma, 20 yıllık ülkemize sunduğumuz kazanımları taçlandırma zamanı. Bizler de Bursamızda yılmadan, yorulmadan hep birlikte, her zaman olduğu gibi kutlu davamıza destek vermeye devam ediyoruz. Bu güzel ülke için, kadim şehrimiz için taş üstüne taş koyan tüm teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum.”

