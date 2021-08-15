Bursa'da uyuşturucu tarlasına baskın

Bursa'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tarlasına yaptığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu tarlasına yapılan operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Tarlada yapılan aramalarda ise, 166 kök kenevir, 5 bin 500 gram kubar esrar ve iki adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.