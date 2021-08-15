Tarlada Hint keneviri, bahçede esrar ele geçirildi

Aydın AKALIN/HARMANCIK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın Harmancık ilçesinde jandarma ekipleri, tarlasına yasa dışı Hint keneviri eken E.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin bahçesinde de 5,5 kilo esrar ele geçirildi.
Harmancık ilçesi, Nalbant Mahallesi´nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri, E.C. isimli şüphelinin tarlasına yasa dışı Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin evi ve tarlasında yapılan aramalarda boyları 2-3 metre olarak değişkenlik gösteren 166 kök Hint keneviri, bahçe içerisinde kurumaya bırakılmış vaziyette 5,5 kilo esrar, ambalaj içerisinde 2 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli E.C. gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN
2021-08-15 15:43:21
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