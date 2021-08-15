Bursaspor 523 gün sonra taraftarıyla buluştu. Yaklaşık 6 bin kadar yeşilbeyaz sevdalısı, Bitci Timsah Stadyumu’nda yer aldı.

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Adanaspor’u konuk eden Bursaspor, uzun bir aranın ardından taraftarıyla bir araya geldi. Son olarak 10 Mart 2020’de deplasmanda oynadığı Balıkesirspor maçında taraftarına galibiyet hediye eden Bursaspor, o tarihten bu yana destekçilerine hasret aldı. 523 günlük aranından ardından Bitci Timsah Stadyumu’nda takımını desteklemeye gelen yaklaşık 6 bin dolaylarında yeşilbeyazlı taraftar, yaptıkları tezahüratlarla eski günleri hatırlattı.

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