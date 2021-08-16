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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor - Adanaspor: 1-1

DHA

Bursaspor - Adanaspor: 1-1


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)STAT: Bitci Timsah Park
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
BURSASPOR: Erhan Erentürk- Cüneyt Köz (Dk. 81 Ozan İsmail Koç), Taha Altıkardeş (Dk. 46 Çağatay Yılmaz), Furkan Emre Ünver, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Batuhan Kör (Dk. 82 Luka Capan), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Reagy Baah Ofosu (Dk. 71 Tim Matavz), Eren Güler (Dk. 46 İsmail Yüksek
ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu- Evren Korkmaz, Isaac Donkor, Rüştü Hanlı, Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, Hıfsullah İsmail Erdoğan, Serdar Özkan (Dk. 63 Samuel Tetteh), Kadir Keleş, Samed Ali Kaya (Dk. 78 Fıratcan Üzüm), Ognjen Ozegovic
GOLLER: Dk. 14 Burak Altıparmak (Bursaspor), Dk. 6 Samed Ali Kaya (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Uğurcan Yazğılı, Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm (Adanaspor)TFF 1'inci Lig´in ilk hafta mücadelesinde Bursaspor, Bitci Timsah Park´ta Adanaspor´u ağırladı. Mücadele, Burak Altıparmak ve Samed Ali Kaya´nın karşılıklı golleriyle 1-1´lik eşitlikle sona erdi.6'ncı dakikada Adanaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kadir Keleş ortasını yaptı. Altıpas çizgisinin hemen gerisinden iyi yükselen Samed Ali Kaya yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
14'üncü dakikada skora denge geldi. Taha Altıkardeş´in savunmadan, uzun pasıyla sol çizgide topla buluşan Onur Atasayar, bekletmeden ortaladı. Kale önünde topa iyi yükselen Burak Altıparmak´ın vuruşunda meşin yuvarlak, yerden de sekerek ağlarla buluştu: 1-1.
32'nci dakikada Adanaspor gole yaklaşırken, ceza yayının gerisinden Celil Yüksel´in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
77'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan İsmail Yüksek, zor pozisyonda vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
85'inci dakikada Onur Atasayar´ın uzun kullandığı taç atışı sonrası ceza alanı içerisinde Tim Matavz zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı. Top uzak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.
90+5´inci dakikada, kalecinin uzun pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Samuel Teteh, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Uzak köşeye doğru yönelen topu kaleci Erhan, kornere çeldi.
Karşılaşma 1-1´lik eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-15 23:56:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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