TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adanaspor: 1

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TFF 1. Lig ilk haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor’u ağırladı. Mücadele 11’lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Kadir Keleş’in ortasına iyi yükselen Samed Ali Kaya topu ağlara gönderdi. 01

14. dakikada Onur Atasayar’ın ortasında Burak Altıparmak düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelere yolladı. 11

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksel, plase bir vuruş çıkarttı. Top kalenin üstünden auta gitti.

38. dakikada Onur Atasayar, sol kanatta ceza sahası içine sarktı. Tecrübeli futbolcunun vuruşu etkisiz olunca kaleci topu kontrol etmekte zorlanmadı.

75. dakikada İsmail Erdoğan, ceza sahası içine üst üste çalımlarla sarktı. Ancak Bursaspor defansı son anda şutu engelledi.

77. dakikada Cüneyt Köz’ün pasında kaleyi karşısında bulan İsmail Yüksel, sert bir vuruş çıkarttı. Ancak yandan top auta çıktı.

85. dakikada Onur Atasayar’ın uzun taç atışına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Tim Matavz’ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı gitti.

87. dakikada Emirhan Aydoğan’ın köşe vuruşunda Aykut Akgün’ün kafa vuruşu az farkla auta gitti.



Stat: Bitci Timsah

Hakemler: Onur Özütoprak xxx, Orkun Aktaş xxx, Erkan Akbulut xxx

Bursaspor: Erhan Erentürk xxx, Onur Atasayar xxxx, Cüneyt Köz xxxx (Ozan İsmail Koç dk. 81 ?), Taha Altıkardeş xx (Çağatay Yılmaz dk. 46 xx), Furkan Emre Ünver xxx, Emirhan Aydoğan xxx, Reagy Ofosu xxx (Tim Matavz dk. 71 xx), Aykut Akgün xx, Burak Altıparmak xxxx, Batuhan Kör xxxx (Luka Capan dk. 81 ?), Eren Güler xx (İsmail Yüksek dk. 46 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Ufuk Budak, Kerem Şen, Vefa Temel, Tuğbey Akgün

Teknik Direktör: Mustafa Er

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xxx, Isaac Donkor xxx, Evren Korkmaz xxxx, Rüştü Hanlı xxx, Kadir Keleş xxx, İsmail Erdoğan xxx, Celil Yüksel xxxx, Serdar Özkan xxx (Samuel Tetteh dk. 63 xx), Uğurcan Yazğılı xxx, Ognjen Ozegovic xxx, Samed Ali Kaya xxxx

Yedekler: Enes Soylu, Harun Kaya, Yohan Roche, Berkan Fırat, Papa Mustapha Daniel, Fıratcan Üzüm, Innocent Kingsley

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 7) (Adanaspor), Burak Altıparmak (dk. 14) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Uğurcan Yazğılı, Burak Çapkınoğlu, Fıratcan Üzüm (Adanaspor), Furkan Emre Ünver (Bursaspor)

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