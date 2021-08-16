Ümit Milli Takım, Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa'da oynayacak

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Ümit Milli Takım´ın Eylül ayında oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarının stadyumu değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu olarak açıklanan Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa Timsah Park´ta oynayacak" denildi.

Ümit Milli Takım, 3 Eylül Cuma günü Belçika ile saat 20.00´de, 7 Eylül Salı günü İskoçya ile saat 19.30´da Bursa´da karşılaşacak. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-16 14:19:53



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