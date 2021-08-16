Yıldırım yeşil alanlarla donatılıyor

Yıldırım Belediyesi, vatandaşların boş zamanlarında çocukları ile huzur içinde zaman geçirebileceği yeşil alan ve parkların sayısını artırmaya devam ediyor.

Yıldırım’ın çehresini değiştirmek için 75. Yıl Parkı, Fidyekızık Kızıklar Parkı, İsabey Kirazlı Cadde Parkı, İsabey Gizem Sokak Parkı, Mollaarap İpek Böceği Parkı, Mevlana Hafsa Hatun Parkı, Çınarönü Dinlenme Parkı, Piremir Pazar Alanı Yanı Parkı, Çınarönü Çevre Yolu Altı Parkı, Değirmenlikızık Narçiceği Parkı, Vatan Gözde Parkı ile Yavuzselim Parkı’nı ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 18 parkta ise düzenleme ve yenileme çalışması yaptı.

Mahalleleri parklarla güzelleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sahip olduğu yeşil alanları 1,5 milyon metrekare artırma hedefine de emin adımlarla yürüyor. Büyükşehir Belediyesi eliyle Yıldırım’a kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı, 230 bin metrekarelik yeşil alanı ile ilçeye değer katarken, barındırdığı spor tesisleri, lunaparkı, tematik parkları ve kafeteryasıyla da vatandaşların buluşma noktası hâline geldi. Çalışmaların tamamlandığı Balaban Mesire Alanı’nın açılışı için gün sayılırken, piknik alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kır kahvesi ve kır lokantasının da yer aldığı proje ile Yıldırım’a 48 bin metrekare yeşil alan kazandırılmış olacak.

Cumalıkızık’a mesire alanı

Açılışı yapılan ve tamamlanan projeler dışında, Yıldırım’a yeni yeşil alanlar kazandırma çalışmalarına devam eden Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Mesire Alanı’nı bu ay içinde ihale etmeye hazırlanıyor. Tarihî Cumalıkız köyüne değer katacak 180 bin metrekarelik projede piknik alanları, manej alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, büfe, kır kahvesi ve mescit yer alıyor. Yapımına bu yıl başlanılması planlanan bir diğer proje ise Değirmenönü Mesire Alanı. Toplam 106 bin metrekare yeşil alana sahip olacak proje içeresinde kır kahvesi, kır lokantası, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve büfe de yer alacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Gökdere Millet Bahçesi projesi ise Yıldırım’ı adeta cazibe merkezi haline getirecek. Yıldırım’a 230 bin metrekare yeşil alan kazandıracak projede millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, açık çarşı, spor sahası, mescit ve piknik alanı da yer alacak.

Yıldırım’ın yeşil kimliği canlanacak

Şehirlerin betondan ibaret olmadığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kentlerin ana unsuru insandır. Bütün projelerimizde insanı öne alıyor, vatandaşlarımızın huzuru ve rahatı için çalışıyoruz. Yıldırım, nüfus açısından Bursa’nın en yoğun bölgesi. Vatandaşlarımızın rahat nefes alabilecekleri, çocuklarımızın huzur ve güven içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe ve mesire alanlarımızın sayısını arttırıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz eliyle, Vakıf Mahallesi'ne Vakıf Bera Kent Parkı’nı kazandırdık. Balaban Mesire Alanı’nı ağustos ayı içinde hizmete açacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın destekleriyle Gökdere Millet Bahçesi’ni de vatandaşlarımızın istifâdesine sunacağız. Cumalıkızık Mesire Alanı’nın ihalesini de gerçekleştirdik. Bunların yanı sıra, son 2 yılda toplam 15 dönümlük alana 12 mahalle parkı kurduk. 37 dönümlük alanı kaplayan 21 adet parkımızı da yenilerken toplam 12 dönümlük alana kurulacak olan 4 parkımızda ise çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeşil alanlarımızı toplamda 1.5 milyon metrekare artırma hedefiyle yola çıkmıştık. Devam eden projelerimiz tamamlandığında inşallah hedefimize ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

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