Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı

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Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) Bursaspor, teknik direktör Mustafa Er ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Mustafa Er ile yollarımız ayrılmıştır. Mustafa Er ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetler ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-08-16 14:55:05



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