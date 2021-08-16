Acemler’de trafik düzenlemesi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dâiresi Başkanlığı tarafından Acemler Kavşağı Hayran CaddeOulu Cadde kesişiminde yapılacak kazıdolgu, asfalt kaplama, alt yapı deplaseleri, bordur tretuvar ve parke çalışmaları sebebiyle bugün (pazartesi) saat 16:00'dan itibaren yol aktarımı yapılacak. Çalışma nedeniyle Dikkaldırım Mahallesi Hayran Caddesi’nden Acemler kavşağına çıkış ve Çevre yolundan geliş Hayran Cadde’ye dönüş ile Mudanya Cadde (Ankara istikameti) Hayran Cadde ve Zübeyde Hanım Caddesi girişi trafiğe kapatılacak.

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