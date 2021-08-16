Bursaspor'da Mustafa Er'in yeni sezonu kısa sürdü

Gürkan DURAL / BURSA (DHA) Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrılırken, sezon başında 3 yıllık sözleşme imzalanan genç teknik adamın bu sezonki kariyeri kısa sürdü.
Süper Lig´in 2016-17 sezonunda Bursaspor´un deplasmanda Trabzonspor´u 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelerek, takımın başında son 6 maça çıktı.
2020/21 sezonu itibarıyla yeniden takımın başına geçen Mustafa Er ile 1 yıllık sözleşme imzalanırken, Bursaspor, TFF 1'inci Lig´i 10. sırada tamamladı. Bu sezonun başında ise tekrar anlaşma sağlanan 41 yaşındaki teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Ancak, TFF 1'inci Lig´in ilk haftasında, sahasında ağırladığı Adanaspor ile 1-1 berabere kalan Bursaspor´da teknik direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, genç teknik adama verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edildi.
Aktif futbolculuk kariyerinde Bursaspor´un altyapısından yetişen ve uzun yıllar yeşil beyazlı forma ile ter döken Mustafa Er, A takımın başında ise toplamda 46 maçta görev aldı. Bu mücadelelerin 19´unu Bursaspor kazanırken, yeşil beyazlılar 21 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Geride kalan 6 mücadele ise eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-08-16 15:32:36
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