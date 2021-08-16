İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler Mustafa Er: “İsterdim ki her şey mertçe ve daha dürüstçe olsun!”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler Mustafa Er: “İsterdim ki her şey mertçe ve daha dürüstçe olsun!”

İHA

İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler Mustafa Er: “İsterdim ki her şey mertçe ve daha dürüstçe olsun!”

Bursaspor’un yollarını ayırdığını açıkladığı teknik direktör Mustafa Er, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaparak, “Bedel ödemek nedir ki Bursaspor için? Başımla beraber. Ancak isterdim ki her şey daha mertçe ve daha dürüstçe olsun. Aylardır gece gündüz titizlikle üzerinde çalıştığımız ve sizlere defalarca güncelleyerek verdiğimiz oyuncu transfer listelerinde veto yemeden sözümüzün geçmesini isterdik mesela. En azından bizden daha çok dikkate aldığınız menajerler kadar” dedi.
Bursaspor’la yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Er, sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Er
konuyla ilgili şunları söyledi: “Sabah çıktığım son idmandan sonra yönetimle de paylaştığım üzere kendi isteğimle çok sevdiğim kulübümden ayrılmak zorunda kalıyorum. İstifamı sunduğum yöneticilerin bir kesiminin kalmam yönünde ikna çabaları oldu. Tarafıma sosyal medya üzerinden yapılan yaklaşımı saygısızca bulduklarını ve istifayı geri çekmemi istediler. Ancak şunu bilmenizi isterim ki çok üzgünüm. Sadece üzgünüm. Bu yaklaşımı ve söylemi hak edecek ne yaptık biz? Her maçın günahı da bedeli de olur denmiş. Bu bedeli takımdaki oyuncularıma ödetemem. Sorumluluğu alıyorum. Çünkü teknik ekibin başında ben varım ve hedefe alınan benim. Hissettiklerimi ifade etmekte zorlanıyorum. Her ne olursa olsun Bursaspor makamlarına yakışır şekilde olsun diye kalemimi inatla yine de makama değil kendi kalbime batırarak yazmak istiyorum. Doğrusu ve yakışan budur. Hem bedel ödemek nedir ki Bursaspor için? Başımla beraber. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Ancak isterdim ki her şey daha mertçe ve daha dürüstçe olsun. Aylardır gece gündüz titizlikle üzerinde çalıştığımız ve sizlere defalarca güncelleyerek verdiğimiz oyuncu transfer listelerinde veto yemeden sözümüzün geçmesini isterdik mesela. En azından bizden daha çok dikkate aldığınız menajerler kadar. Çünkü sportif alanda tek yetkili hocamızdır sözünüz bunu gerektirirdi.”

“Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum”
Mustafa Er, şöyle devam etti: "İsterdim ki sosyal medya üzerinden ima ederek ve hedef göstererek değil de hak ettiğimizi düşündüğüm bir üslup ve saygı ile olsaydı iletişiminiz. Kısacası imalar ile değil açık yüreklilikle olsun isterdim. Maalesef bu bile mümkün olamadı. Bu söylemleri ve iletişim yaklaşımını hak ettiğimizi düşünmüyorum. Görev aldığım her vakit ah vah demeden Bursaspor kavgasını yaşatıp diri tutmaya çalıştım. Bunun bedelini de ödemeye hazırım. İstifamı siz büyük Bursaspor camiası ile de paylaşmak istiyorum. Gecenin bir yarısı sosyal medya üzerinden "Ya Bursaspor başa ya kuzgun leşe" diyerek daha ilk maçta kelle isteyen, bu işin kumar olmadığını ve profesyonel bir iş olduğunu ömrünü Bursaspor arması için geçirmiş bizlere öğretmeye kalkanları da kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Bursaspor'umuzun Süper Lig'e çıkacağına da yürekten inanıyor ve her zaman kalbimin burada olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu kutsal görevde elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en umutsuz anlarda camiamıza umut olmaya çalıştık. Sizin boynunuzu şartlar ne olursa olsun öne eğdirmemeye çalıştık. Takdir çok bedel ödemiş taraftarımızın ve vicdan sahibi sağduyulu camiamızındır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek
YEREL HABERLER Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek
Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Başkan Dündar’dan ekiplere moral
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan ekiplere moral
Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
Bursaspor'da Mustafa Er'in yeni sezonu kısa sürdü
YEREL HABERLER Bursaspor'da Mustafa Er'in yeni sezonu kısa sürdü
Nilüferli karatecilerden 6 madalya daha
YEREL HABERLER Nilüferli karatecilerden 6 madalya daha
Acemler’de trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Acemler’de trafik düzenlemesi
Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ...
Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı.
YEREL HABERLER Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. ...
Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Yılmaz Ovalı Parkı açıldı
YEREL HABERLER Yılmaz Ovalı Parkı açıldı
Yıldırım yeşil alanlarla donatılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım yeşil alanlarla donatılıyor
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi ...
Ümit Milli Takım, Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa'da oynayacak
YEREL HABERLER Ümit Milli Takım, Belçika ve İskoçya maçlarını ...
ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi hayata geçiyor
YEREL HABERLER ULUTEK Hızlı Prototipleme Merkezi hayata geçiyor
Uludağ’da kaçağa karşı mücadele
YEREL HABERLER Uludağ’da kaçağa karşı mücadele
TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti
YEREL HABERLER TÜGİAD üyelerine avantajlı sağlık hizmeti
Ümit Milli Takımın maçları Bursa’da oynanacak
YEREL HABERLER Ümit Milli Takımın maçları Bursa’da oynanacak
Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Bursa'da yalın yönetimle 72 milyon liralık tasarruf Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Beni tasarruf ve kaynak kullanma noktasında vurmak isteyenler, eleştirenler bilsinler ki her gün kendimizi çok daha tasarruflu olmak için sorguluyoruz" "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeyiz" "En çok personel gider kalemini yalınlaştırırken zorlandık. Dört yılda yeni personel istihdam etmedik"
YEREL HABERLER Bursa'da yalın yönetimle 72 milyon liralık ...
Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, TFF’ye seslendi
YEREL HABERLER Bursaspor 2. Başkanı Emin Adanur, TFF’ye seslendi
1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı Tabliye montajları eylülde bitecek
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı Tabliye ...
Yeşil Çevre’de aşı seferberliği
YEREL HABERLER Yeşil Çevre’de aşı seferberliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.