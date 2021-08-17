Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti

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Bursa'da jandarma ekipleri son zamanlarda çıkan orman yangınlarına karşı 24 saat nöbet tutuyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bursa'nın ormanlık alanlarında 24 saat yangın nöbeti tutuyor. Ormanlık alanlara piknik yapmaya gelen vatandaşlar, ateş yakmamaları hususunda ekipler tarafından ikaz ediliyor.

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