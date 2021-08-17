Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor

Mudanya Belediyesi, sorumluluk alanında kalan Altınkum, Eşkel, Mesudiye ve Eğerce sahillerinde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz boyunca günübirlik ziyaretçilerin akınına uğrayan Mudanya sahillerinde bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiren Mudanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sahillerdeki duşlukları yeniledi. Vatandaşların daha temiz, düzenli ve bakımlı sahillerde vakit geçirebilmesi maksadıyla gerçekleştirilen yenileme ve temizlik çalışmaları kapsamında Altınkum’da 3, Eşkel’de 9, Mesudiye’de 6, Eğerce’de 7 adet duşluk montajı gerçekleştirildi. Eşkel ve Mesudiye sahillerinde duş sayısı artırılırken, boru hatları da çekildi. Vatandaşlara her zaman temiz ve sağlam sosyal donatılarla hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Yaz boyunca plajlarda kullanılan, eskiyen donatıları yeniliyor, hemşehrilerimin sahillerimizden sağlıkla faydalanmaları için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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