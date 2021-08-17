Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

İHA

Trafikte makas atan motosiklet sürücüsü otomobile böyle çarptı

Bursa'da makas atarak ilerleyen motosiklet sürücüsü, önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. Bu anlar, tesadüfen video kaydı alan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı Caddesi Kültürpark Metro istasyonu yakınlarında meydana geldi. Yoğun trafikte makas atarak ilerleyen motosikletli sürücü, en sol şeritten hatalı sollama yaparak en sağ şeride geçti. Bu sırada önünde seyir halinde olan otomobili fark etmeyen sürücü, otomobile arkadan çarptı. Taklalar atan motosiklet sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaralı motosiklet sürücüsünü Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feci kaza, bu sırada başka bir otomobilin içerisinden tesadüfen video kaydı yapan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
(Özel) Kral mezarı turizme kazandırılmayı bekliyor
YEREL HABERLER (Özel) Kral mezarı turizme kazandırılmayı bekliyor
(Özel) Online mezar bakım hizmeti Mezarların bakımlarını yapıp, yakınlarına canlı yayından izletiyor Pandemide mezar bakım işine girdi, taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER (Özel) Online mezar bakım hizmeti Mezarların ...
Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, savunması pes dedirtti
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başında yakalandı, ...
Bursa'da 2.56 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü polis ekiplerine "Yeni kasap dükkanı açtım" dedi
YEREL HABERLER Bursa'da 2.56 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü ...
Emin Adanur, Mustafa Er’in geri dönebileceğini açıkladı
YEREL HABERLER Emin Adanur, Mustafa Er’in geri dönebileceğini ...
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler Mustafa Er: “İsterdim ki her şey mertçe ve daha dürüstçe olsun!”
YEREL HABERLER İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler Mustafa Er: ...
Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek
YEREL HABERLER Çocuklar trafiği eğlenerek öğrenecek
Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
YEREL HABERLER Mudanya sahilleri yeni görünümüne kavuşuyor
Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
YEREL HABERLER Bursa'da jandarma ekiplerinden 24 saat orman nöbeti
Başkan Dündar’dan ekiplere moral
YEREL HABERLER Başkan Dündar’dan ekiplere moral
Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
YEREL HABERLER Bursa’da jandarma 67 kaçak göçmen yakaladı
Bursaspor'da Mustafa Er'in yeni sezonu kısa sürdü
YEREL HABERLER Bursaspor'da Mustafa Er'in yeni sezonu kısa sürdü
Nilüferli karatecilerden 6 madalya daha
YEREL HABERLER Nilüferli karatecilerden 6 madalya daha
Acemler’de trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Acemler’de trafik düzenlemesi
Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ...
Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı.
YEREL HABERLER Bursaspor’da Teknik Direktör Mustafa Er ile yollar ayrıldı. ...
Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Bursaspor'da Mustafa Er ile yollar ayrıldı
Yılmaz Ovalı Parkı açıldı
YEREL HABERLER Yılmaz Ovalı Parkı açıldı
Yıldırım yeşil alanlarla donatılıyor
YEREL HABERLER Yıldırım yeşil alanlarla donatılıyor
2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi aranıyor
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Zeliha'ya saldıran köpeğin sahibi ...
Ümit Milli Takım, Belçika ve İskoçya maçlarını Bursa'da oynayacak
YEREL HABERLER Ümit Milli Takım, Belçika ve İskoçya maçlarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.